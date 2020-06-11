Супруга Олега Митяева: «Когда потеряла ребенка, поняла, что не хочу жить»

Артистка не скрывает, что была безумно влюблена в брутального мачо, наивно полагая прожить с ним всю жизнь. «Я сразу влюбилась в Никиту. Он, конечно, сейчас рассказывает много неправды обо мне, но мы были счастливы какое-то время. Раньше он был более нормальным. Конечно, всегда оставался эпатажным, считал себя самым значимым в этом мире. Я в те годы была строптивой девочкой. Но Джигурда примерно на четыре года старше меня, и я его слушала», — разоткровенничалась 54-летняя Есипенко на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

А однажды актер предал Марину, закрутив интрижку на стороне. Более того, из командировки в Киев он вернулся с... обручальным кольцом на пальце и не стал скрывать, что изменил.

«Я стала задавать вопросы. Он мне ответил: «Ну ты же меня не удержала». Было очень больно. Я звонила маме и просила забрать меня из Москвы. К счастью, она этого не сделала», — вспомнила актриса.

Вторым супругом Есипенко стал бард Олег Митяев. У пары есть общий ребенок — дочь Дарья, которой уже 20 лет. До появления Дарьи на свет у Марины Николаевны случился выкидыш.

«Это был повод расстаться. Но я сама была виновата — такая импульсивная, нервная... Может, так Богу было угодно. После того как мы расстались, я стояла на балконе и поняла, что не хочу жить», — призналась она, отмечая, что ей хватило ума не совершать страшный поступок.