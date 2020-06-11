Переживший смерть жены Андрей Норкин сообщил, когда вернется на работу

Сегодня Андрей Норкин назвал дату возвращения на телевидение. «Я выйду на работу 15 числа», — лаконично отметил он. Вот уже много лет журналист по будням ведет передачу «Место встречи» на НТВ. Сейчас его заменяет коллега — 32-летний Иван Трушкин, пишет Starhit.ru.

Напомним, 6 июня Юлию Норкину похоронили в Подмосковье. Об этом сообщил Андрей Владимирович, также призвавший не верить в разные сплетни вокруг своей семьи.

«Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...» — откровенничал 51-летний телеведущий.

Смерть Юлии стала полной неожиданностью для ее коллег и близких, в памяти которых она останется очень светлым человеком. «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино...» — делился Норкин.