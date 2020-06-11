Чт, 11.06.2020
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Вся надежда на финнов: эстонский парк развлечений Lottemaa рассчитывает на прибыль

Lottemaa-2020

ФОТО: Mailiis Ollino

13 июня седьмой сезон открывает тематический парк развлечений Lottemaa. Этим летом вся надежда на финских туристов, пишет Uudised.tv3.ee.

В течение всего лета в тематическом парке планируется провести 8 представлений и один большой концерт. 

«В этом году мы нацелены на привлечение большого числа финских туристов. Если в первые годы в нашей программе были постановки на латышском языке, а также известные в Латвии мультипликационные герои, несколько лет назад наши сказочные персонажи были русскоязычными, то в этот раз планируется представление на финском языке, а также известный в стране персонаж», - сказала исполнительный директор парка Маргит Тооду. 

Несмотря на то, что в прошлом году число посетителей составило около 61 тысячи человек, это столько же, сколько и сезоном ранее, фирме удалось получить прибыль. 

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