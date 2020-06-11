Вся надежда на финнов: эстонский парк развлечений Lottemaa рассчитывает на прибыль

«В этом году мы нацелены на привлечение большого числа финских туристов. Если в первые годы в нашей программе были постановки на латышском языке, а также известные в Латвии мультипликационные герои, несколько лет назад наши сказочные персонажи были русскоязычными, то в этот раз планируется представление на финском языке, а также известный в стране персонаж», - сказала исполнительный директор парка Маргит Тооду.