Вся надежда на финнов: эстонский парк развлечений Lottemaa рассчитывает на прибыль

13 июня седьмой сезон открывает тематический парк развлечений Lottemaa. Этим летом вся надежда на финских туристов, пишет Uudised.tv3.ee.
В течение всего лета в тематическом парке планируется провести 8 представлений и один большой концерт.
«В этом году мы нацелены на привлечение большого числа финских туристов. Если в первые годы в нашей программе были постановки на латышском языке, а также известные в Латвии мультипликационные герои, несколько лет назад наши сказочные персонажи были русскоязычными, то в этот раз планируется представление на финском языке, а также известный в стране персонаж», - сказала исполнительный директор парка Маргит Тооду.
Несмотря на то, что в прошлом году число посетителей составило около 61 тысячи человек, это столько же, сколько и сезоном ранее, фирме удалось получить прибыль.