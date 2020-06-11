Пять стран, на улицах которых туристам лучше не делать фото

Новая Зеландия

Новая Зеландия ФОТО: Shutterstock

Если вы некоторое время наблюдали за прохожим, а затем украдкой его сфотографировали, то за подобные действия можно угодить в тюрьму и получить штраф на крупную сумму. Это касается и некоторых зданий и музеев. Перед тем как брать в руки камеру, лучше всего узнать у гида, нет ли здесь ограничений на съемку. Во многих местах нельзя пользоваться вспышкой при фотографировании.

ОАЭ

ОАЭ ФОТО: Shutterstock

Не только в ОАЭ, но и во многих арабских странах желательно аккуратно пользоваться фотоаппаратом. Далеко не всё можно снимать на улицах. Например, сложно будет объяснить полицейским, что на ваш снимок случайно попала одна из арабских женщин. Их фотографировать строго запрещено. Если турист нарушит подобный запрет, то ему выпишут штраф. Поэтому перед съемкой надо внимательно смотреть в объектив.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия ФОТО: Shutterstock

Еще строже обстоит дело со съемками в Саудовской Аравии. Там не только запрещено делать снимки местных женщин, но и брать с собой на прогулку фотоаппарат или сотовый телефон с камерой. Если кто-то из полицейских их у вас заметит, то вам предстоит неприятное объяснение с местными властями и выплата крупного штрафа. Поэтому не стоит рисковать ради нескольких сомнительных кадров.

Великобритания

ФОТО: Shutterstock

В европейских странах сейчас тоже ужесточили правила съемок. Например, в Англии нельзя снимать ничего на территории частного владения. Это касается даже ограды. А частных владений в Англии много. К ним относятся и парки, и клубы, и многие развлекательные центры. Все снимки допускаются только с разрешения владельца. Нельзя также фотографировать в лондонском метро, если вы, конечно, не планируете платить штраф.

Нидерланды

Амстердам, Нидерланды. ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

Достаточно часто туристов в Амстердаме привлекает улица «Красных фонарей». Но именно на ней и нельзя снимать. Хотя занятие проституцией здесь вполне законно, однако фотографирование представительниц древнейшей профессии запрещено. Никто не будет возмещать вам ущерб, если одна из женщин на данной улице выхватит камеру из ваших рук и выбросит ее в ближайший канал.