Как вам? Кальюлайд надела скромное желтое платьице, Рейнсалу - галстук в цветах георгиевской ленты

В четверг утром в Кадриоргском дворце - резиденции президента Эстонской Республики - состоялась важная встреча двух государственных деятелей.
«Встреча в утреннем Кадриорге с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Поговорили о внешней политике во время чрезвычайного положения, о сотрудничестве стран Балтии и о будущем, ведь влияние пандемии коронавруса будет ощущать еще долго», - сказала Керсти Кальлайд.
Для утренней рабочей встречи глава республики выбрала скромное, но летнее платье желтого цвета без особых излишеств. Министр иностранных дел для деловой беседы предпочел стильный и строгий наряд с галстуком в цветах георгиевской ленточки.
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