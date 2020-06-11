Как вам? Кальюлайд надела скромное желтое платьице, Рейнсалу - галстук в цветах георгиевской ленты

«Встреча в утреннем Кадриорге с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Поговорили о внешней политике во время чрезвычайного положения, о сотрудничестве стран Балтии и о будущем, ведь влияние пандемии коронавруса будет ощущать еще долго», - сказала Керсти Кальлайд.