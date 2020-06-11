Чт, 11.06.2020
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Как вам? Кальюлайд надела скромное желтое платьице, Рейнсалу - галстук в цветах георгиевской ленты

Урмас Рейнсалу и Керсти Кальюлайд

ФОТО: Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei

В четверг утром в Кадриоргском дворце - резиденции президента Эстонской Республики - состоялась важная встреча двух государственных деятелей. 

«Встреча в утреннем Кадриорге с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Поговорили о внешней политике во время чрезвычайного положения, о сотрудничестве стран Балтии и о будущем, ведь влияние пандемии коронавруса будет ощущать еще долго», - сказала Керсти Кальлайд. 

Для утренней рабочей встречи глава республики выбрала скромное, но летнее платье желтого цвета без особых излишеств. Министр иностранных дел для деловой беседы предпочел стильный и строгий наряд с галстуком в цветах георгиевской ленточки. 

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