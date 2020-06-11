Как выглядит комментатор «Дом-2», который 15 лет является закадровым голосом телепроекта

Мы, как и многие, задались вопросом, кому же принадлежит голос популярно-скандального проекта «Дом-2» и решили разобраться и показать Вам этого человека.

Над развитием «Дом-2» работает целая команда сотрудников, которых телезрители практически никогда не видели. Но именно они вносят большой вклад в рейтинговый проект.

Владимир Феофанов ФОТО: Zen.Yandex.ru

Этот проект в этом году отметил 15 лет своего существования на телеканале ТНТ. И с самого первого его дня голосом реалити проекта является Владимир Феофанов.

На мужчину возложена большая роль, он озвучивает каждый день новый выход эфира и, конечно же, поистине легендарную фразу: «Наступил n-ый день телестройки».

Владимир - известный шоумен и телеведущий. Он крайне редко позволяет себе долгосрочный отпуск и не дай Бог уход на больничный. В такие моменты его заменяет другой человек, продюсер и создатель проекта Михайловский. Но зритель к таким переменам не готов, когда речевые заставки звучат «незнакомым голосом», как это нам удалось выяснить в сетях.

До определенного времени 44-летнего мужчину практически не видел ни один телезритель, что позволяло ему спокойно жить. Но он наравне с ведущими «Дома-2» также находится в статусе звезды.

Владимир Феофанов ФОТО: Zen.Yandex.ru

Его голос узнаваем, но многие не верят, что это именно он работает на известном проекте. Ведь именно голос сделал его звездой и стал его визитной карточкой.