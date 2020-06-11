Последний звонок: о чем Анатолий Трушкин попросил Клару Новикову перед смертью

Сатирик Анатолий Трушкин в последние дни своей жизни находился в больнице. Артиста госпитализировали в мае с коронавирусом, но все предпринятые врачами усилия по спасению писателя не увенчались успехом. Его самочувствие резко ухудшилось 9 июня.

Клара Новикова рассказала, что они планировали с Трушкиным писать новые номера. Однако сатирик как-то позвонил ей, как оказалось – последний раз, чтобы попросить коллегу отложить работу над новой творческой идеей.

«Он позвонил мне со словами: "Давай отложим номер?". Объяснил ситуацию. Спрашивала его: "Как же так? Как ты заразился вирусом?". А он не знал. Говорил, что с женой Наташей ходил только в магазины, постоянно был дома. Кто теперь отыщет правду?», – приводит слова Новиковой «СтарХит».

Юмористка добавила, что Трушкин даже в больнице сохранял оптимистичный настрой, шутил. Клара Борисовна замечала, что голос Анатолия Алексеевича звучал очень оптимистично.

«Он уверял, что лечат его хорошо, проблем в больнице нет. Навещали внуки, жена приносила продукты. До сих пор нахожусь в состоянии шока. Возможно, я не виделась с Толей каждый день в обычной жизни. Но всегда знала о его здоровье. Например, пару раз он жаловался на ноги…», – вспомнила артистка.

По словам Новиковой, уход Трушкина из жизни стал для нее полной неожиданностью. Однажды она позвонила сатирику, однако тот не взял трубку.