Вот оно - эстонское чудо, удивившее весь мир! Мы настоящие молодцы

Мир уже не будет прежним — это факт. Благодаря или не благодаря самоизоляции и прочим мерам, в мире создаются новые интересные решения. К примеру в Эстонии создали автоматизированный пункты выдачи товаров, пишет Zen.Yandex.ru.
Вроде бы ничего нового. Таких пунктов множество. Всё же есть в нем некое интересное решение. Эстонская компания Cleveron совместно с интернет-магазином Prisma тестируют инновационный посылочный автомат.
Инновация в том, что такие киоски способны хранить и выдавать не просто посылки, а даже охлажденные и замороженные продукты. Стоимость услуги выдачи заказов через устройство составит около 2 евро.
В киоске от Cleveron будет 2 температурные зоны. Компания предполагает, что подобный формат, сделает доставку продуктов дешевле и удобнее для клиентов.
Работает такой киоск следующим образом:
Клиенты делают заказ на продукты в интернет-магазине. Сотрудники магазина заполнят роботизированный киоск заказами по мере поступления.
Клиентам присылается код на телефон. С помощью кода открывается киоск, сканируется мобильный QR-код или вводится код-пароль на консоли киоска, для получения заказа.
Такое решение актуально в реалиях текущего мира, ведь свежую рыбу, фрукты или мороженое будет возможно получить в любое удобное время.
Представляешь, ты сможешь забрать свой заказ в таком киоске круглосуточно и не контактируя с другим человеком.⠀
Кстати, эта же компания ранее создала и показала новый беспилотник для доставки товаров. Компания создала курьера Lotte в виде беспилотного автомобиля-склада.
Авто оборудовано роборукой, которая позволяет подвезти посылку к дому клиента и разместить заказ в заданной точке. Cleveron думает, что благодаря таким инновациям, доставка продукции от интернет-продавцов станет доступнее и дешевле.
Несомненно, подобные решения способны сделать жизнь людей удобней и безопаснее, а индустрию интернет-торговли еще дешевле в организации. Посмотрим, что из этого получится.