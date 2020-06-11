Фото 58-летней жены Эммануила Виторгана в купальнике удивило поклонников

В прошлом году Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик вновь стали родителями: у них родилась еще одна дочь. Девочку назвали Кларой. Малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Также пара воспитывает дочку Этель, которую Ирина якобы родила сама около двух лет назад, но мало кто из поклонников верит в эту версию, пишет EG.
Во время пандемии коронавируса Эммануил и Ирина все свое время проводили с детьми. Виторган даже признавался, что благодарен режиму самоизоляции за то, что позволил так много времени провести с дочками. Несмотря на преклонный возраст, Эммануил продолжает много работать и уходить на пенсию не торопится.
С наступлением лета супруги продолжают жить в загородном доме и сейчас наслаждаются теплой погодой. Специально для детей они купили надувной бассейн и спасаются вместе с девочками от жары. В микроблоге Виторгана появилось фото, на котором 58-летняя Ирина Млодик в купальнике сидит в детском бассейне вместе с дочками.
«Думали, если жара придет, че делать… вышли из положения, купили детский бассейн. Такое удовольствие, причем для всех! Всегда можно найти выход, главное, захотеть!» — подписал кадр Виторган, а поклонники написали множество комплиментов в адрес фигуры его супруги.