Фото 58-летней жены Эммануила Виторгана в купальнике удивило поклонников

Во время пандемии коронавируса Эммануил и Ирина все свое время проводили с детьми. Виторган даже признавался, что благодарен режиму самоизоляции за то, что позволил так много времени провести с дочками. Несмотря на преклонный возраст, Эммануил продолжает много работать и уходить на пенсию не торопится.

С наступлением лета супруги продолжают жить в загородном доме и сейчас наслаждаются теплой погодой. Специально для детей они купили надувной бассейн и спасаются вместе с девочками от жары. В микроблоге Виторгана появилось фото, на котором 58-летняя Ирина Млодик в купальнике сидит в детском бассейне вместе с дочками.