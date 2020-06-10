Limon разыгрывает поездку в Ригу для двоих на Lux Express в отель Radisson Blu Daugava

Для участия выполни простые условия игры: - Будь другом Limon, Lux Express и Radisson Blu Daugava Hotel, Riga в Facebook; - Поделись публикацией на своей странице в Facebook; - В комментариях отметь возможного спутника/спутницу. Помимо поездки победителю достанется фирменный приз от Limon.ee - бутылочка для напитков и модная сумка. Жди счастливого числа - 17 июня! Победителя объявим и свяжемся с ним! Удачи в игре!

Автобусы Lux Express сейчас осуществляют 5 рейсов в день из Таллинна в Ригу: 7:00, 10:00, 12:30, 18:00 и 22:30, а из Риги в Таллинн можно доехать в 02:35, в 07:00, в 12:39, в 15:00 и в 18:00. Средняя продолжительность поездки - 4 часа и 25 минут.

Автобус компании Lux Express ФОТО: Lux Express

Об отеле Radisson Blu Daugava, расположенном на берегу реки в нескольких шагах от самого центра Риги:

Четырехзвездочный отель Radisson Blu Daugava, Riga расположен всего в 1 км от Старого города прямо на берегу реки Даугава. К услугам гостей номера с кондиционером, спа-центр, фитнес-зал и бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. Парковка в отеле предоставляется за дополнительную плату.

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