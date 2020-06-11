Гороскоп на 11 июня: Тельцу стоит обратить внимание на здоровье, а Скорпионы найдут неожиданное решение.

Овен

Будьте готовы к тому, что с самого утра на вас свалятся какие-то заботы и хлопоты. Постарайтесь все решить оперативно.

Телец

Подходящее время, чтобы начать проведение профилактических процедур для поддержания иммунитета организма.

Близнецы

Вас ждет удачный день. Вы успеете сделать все намеченные дела, и еще останется время на разработку и планирование.

Рак

Следите за своими словами и не позволяйте, чтобы ваши негативные эмоции брали верх над здравым разумом.

Лев

Вам будет полезно заняться освоением новых знаний и приобретением навыков. Эта информация вскоре пригодится.

Дева

Усталость последних дней может отразиться на вашем самочувствии. Прислушивайтесь к сигналам организма и дайте ему отдых.

Весы

Не стоит провоцировать скандал на пустом месте, если не хотите испортить настроение и нажить врагов в лице коллег.

Скорпион

Вам будет полезно оглянуться в свое далекое прошлое. Там вы сможете найти решение для насущных проблем.

Стрелец

В этот день будет полезно отвлечение на второстепенные задачи. Пусть мозг пока отдохнет от ежедневной рутины.

Козерог

День готовит интересные события, в которых вам предстоит принять участие. Вам следует уловить во всем этом главное, советует «Сегодня».

Водолей

Не стоит идти на поводу собственных амбиций, лучше прислушайтесь к просьбам и потребностям близкого человека.

Рыбы