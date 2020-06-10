Ср, 10.06.2020
Эстонская красотка заворожила поклонников непривычным образом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Уже шампанским запаслись!» — Вера Брежнева анонсировала важное событие в жизни

Вера Брежнева.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Звезда эстрады заинтриговала фанатов, выложив необычный пост в Instagram.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заинтриговала фанатов, заявив, что в ночь с 10 на 11 июня в ее жизни произойдет нечто особенное. Звезда опубликовала загадочное селфи в Instagram, где позирует в уютном белоснежном халате, оголив одно плечо. При этом видно, как на заднем плане маячит стилист по волосам, укладывая шикарную копну волос Веры в элегантную прическу.

«Собираюсь на вечериночку года! Сегодня ночью! Следите за сторис…» — подписала фото Брежнева, поставив смайлик в виде сердечка.

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Некоторые фолловеры звезды не сразу поняли, куда в период пандемии собралась «королева» российской эстрады. Другие же, более внимательные поклонники, вспомнили, что именно 11 июня звезда анонсировала выход нового сольного альбома. Вероятно, «вечеринка года» будет посвящена этому замечательному событию.

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