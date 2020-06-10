«Уже шампанским запаслись!» — Вера Брежнева анонсировала важное событие в жизни

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заинтриговала фанатов, заявив, что в ночь с 10 на 11 июня в ее жизни произойдет нечто особенное. Звезда опубликовала загадочное селфи в Instagram, где позирует в уютном белоснежном халате, оголив одно плечо. При этом видно, как на заднем плане маячит стилист по волосам, укладывая шикарную копну волос Веры в элегантную прическу.