Прежде чем устроить смертельное ДТП, Ефремов вдрызг разругался с владельцем любимого бара

— Довольно выпивший он пришёл днем. Актёру в очередной раз сказали: «Извините, но мы не наливаем». Ефремов вспылил. Был разговор на повышенных тонах. И вот второй раз уже на машине Ефремов приехал вечером — на продолжение разборок. Там находился один из владельцев заведения. Он сильно поругался с Ефремовым. И Ефремова просто выставили за дверь, — рассказал источник.

Перед тем как устроить смертельное ДТП 8 июня вечером, Михаил Ефремов заехал в любимый бар Ulysses Pub, где провёл около получаса. По словам очевидцев, в момент аварии актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Вчера суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.