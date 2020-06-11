Витаминная бомба: польза и вред печени трески для организма

Печень трески является одним из ценнейших рыбных продуктов. Она насыщает человеческий организм микроэлементами, витаминами и жирными кислотами, полезными как для женщин, так и для мужчин.
Главные полезные свойства
Расскажем о пользе продукта для человеческого организма.
Высокое содержание белка
Одно из важных достоинств печени трески – высокое содержание белка. Этот продукт считается отличной заменой мясу, что важно для тех, кто придерживается вегетарианской диеты .
Низкое содержании вредных жиров
Это идеальный вариант для тех, кто находится на диете и кому нельзя употреблять жирные продукты. Именно за это печень трески так любят женщины на диете. К тому же полезные рыбные жиры полезно для всех, у кого есть даже незначительные проблемы с печенью.
Содержание витамина РР
Никотиновая кислота улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также гепатобилиарной системы (поджелудочная железа, печень).
Оптимальная калорийность
Печень трески не назовешь низкокалорийным продуктом, но в то же время она очень сытная и питательная, поэтому в небольших количествах ее можно употреблять даже тем, кто на диете.
Отсутствие углеводов
Вместе с оптимальной калорийностью это делает продукт еще более полезным для людей с заболеваниями желудка и расстройствами пищеварения.
Витамины и минеральные вещества
Говоря про пользу и вред печени трески, необходимо учитывать ценные микроэлементы в ее составе. В ней содержится сера, которая улучшает состояние волос, кожи и укрепляет ногтевые пластины.
Стоит обратить внимание на натрий, калий и магний (незаменимы для работы сердца), йод (улучшает работу мозга и умственные способности в целом).
Полезные свойства продукта:
- укрепление иммунитета и восстановление процессов, связанных с обменом веществ;
- улучшение зрения;
- нормализация функции щитовидной железы и восполнение дефицита недостающих гормонов;
- выведение токсичных компонентов, шлаков из организма и внутренних органов;
- ускорение выработки коллагена.
Кроме того, печень трески ценится за содержание кальция и меди. Первый элемент – строительный материал для костей, а второй поддерживает нормальную регенерацию тканей. Все это окажется незаменимым не только для взрослого человека, но и для ребенка. Ведь на всех этапах развития очень важно поддерживать все физиологические процессы, чтобы скелет и внутренние органы полноценно развивались.
Польза для женщин
Особенно ценятся свойства этого продукта представительницами прекрасного пола. Печень трески способствует не только избавлению от целлюлита, но и налаживанию процессов метаболизма.
Акушеры рекомендуют употреблять деликатес как до, так и после родов, ведь он укрепляет иммунитет, улучшает работу организма, а также улучшает реологические свойства крови, разжижая ее и препятствуя развитию тромбоза.
Употребляя печень трески, женщина защищает себя от развития анемии – это реальная польза.
При регулярном употреблении улучшается состояние костей, позвоночного столба. Все это очень важно во время беременности, когда из-за гормональных изменений могут возникнуть проблемы с костной массой, развиться варикозное расширение вен и другие серьезные заболевания.
Печень трески не менее полезна для женщин во время лактации. Все ценные витамины и микроэлементы попадают в грудное молоко. Благодаря всего паре чайным ложкам продукта, молоко становится полезнее, в нем повышается содержание Омега-3 жирных кислот, что очень важно для полноценного развития ребенка.
Полезны ли консервы
Консервированные продукты могут стать полноценной частью рациона, но важно уметь выбирать только самые полезные виды. Именно такие консервы с печенью трески будут приносить только пользу без вреда. В данном случае это такой продукт, который не прошел процедуру предварительной заморозки. Дело в том, что когда печень сначала замораживается, а потом размораживается, она утрачивает не менее 50% всех уникальных и незаменимых веществ .
Как правильно выбрать и съесть
Далеко не самыми полезными являются консервы, в составе которых есть растительное масло. Это связано с увеличением показателей калорийности, которые повышаются в полтора раза. Поэтому перед употреблением рекомендуется сливать масло.
Есть не более нескольких чайных ложек продукта в день. Дело не только в высокой калорийности, но и в высокой концентрации полезных веществ. Если ты ешь печень трески несколько раз в месяц, то ни о какой передозировке речи быть не может. Но при регулярном употреблении важно соблюдать меру.
Употреблять печень трески в консервах для максимальной пользы можно не только в чистом виде. Полезно добавлять ее в салаты или есть вместо мяса с различными гарнирами.
Отдельное внимание нужно уделять сроку годности и составу консервированного продукта. Если в нем есть красители или стабилизаторы, от употребления лучше всего отказаться. Это значит, что в печени трески практически не осталось полезных и незаменимых компонентов.
Вред печени трески
Этот рыбный деликатес полезен для мужчин и женщин. Однако и у него имеются противопоказания и некоторые ограничения. Их обязательно нужно учитывать.
Особенное внимание обращают на высокое содержание калорий. Из-за этого диетологи и гастроэнтерологи не рекомендуют часто употреблять печень трески. Оптимально будет делать это 1-2 раза в неделю.
Для здорового человека норма в сутки составляет не больше 40 г готового продукта. Осторожность рекомендуется соблюдать при следующих диагнозах:
- аллергическая реакция на морепродукты;
- низкое артериальное давление;
- гиперфункция щитовидной железы;
- острые заболевания и расстройства пищеварительной системы.
Также вред печени трески для организма может проявляться при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Отдельное внимание нужно уделять патологиям, связанным с желчным пузырем, в особенности при наличии конкрементов.
Несмотря на пользу продукта для будущих мам, им тоже придется соблюдать некоторые ограничения, ведь переизбыток продукта может оказаться очень вредным и нежелательным для плода.
Правила употребления
Чтобы получить максимум пользы от печени трески, ее нужно употреблять по всем правилам.
Норма в сутки составляет от 25 до 40 г. Рекомендуется не превышать ее, потому что в противном случае может нарушиться работа кишечника, а желудок даст сбой, ухудшится общее самочувствие. Кроме того, большие дозы витаминов А и D могут со временем вызвать передозировку, что вредно для печени.
Если печень трески использовать в процессе приготовления салатов, нужно учитывать некоторые правила. Например, майонез для заправки не применяют. Этот деликатес сам по себе достаточно жирный, поэтому в такой мере нет необходимости – блюдо и так пропитается, получив полноценный вкус.
Отлично сочетаются с печенью трески не только вареные или сырые овощи. Также можно использовать хлеб, куриные и перепелиные яйца. В результате получатся не только вкусные, но и полезные блюда без вреда для здоровья. Употреблять их рекомендуется один раз в три-четыре дня.
Масло в банке с печенью трески: что это? В процессе производства банки с продуктом нагревают выше 100 градусов, поэтому из печени выделяется жир с высоким содержанием жирных кислот. В продукте, вопреки мнению обывателей, не содержится растительного масла. Это тот самый рыбий жир, который очень полезен для здоровья. Используй его в качестве заправки для салатов или макай в него мякиш хлеба.
Для детей меню можно разнообразить меню, добавив небольшое количество зелени или даже фруктов. Лучше всего использовать сезонные плоды. Например, яблоки или груши. Однако лучше всего подходят для этого авокадо, персики и другие плоды, обладающие приятным насыщенным вкусом.
Печень трески очень полезный продукт. Именно поэтому ее в чистом виде, а также вместе с овощами или фруктами, можно добавлять в меню человека в любом возрасте. Рыбный деликатес успешно насыщает организм недостающими витаминами, микроэлементами и полезными жирами.