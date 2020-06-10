Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Уже сообщалось, что к Михаилу Ефремову трижды приезжала скорая. Одна бригада оставалась дежурить у его дома до того, как актера увезли на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы, а затем в суд на рассмотрение ходатайства о мере пресечения. На фотографиях, сделанных в суде, на шее Ефремова можно увидеть рубец.