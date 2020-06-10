Ср, 10.06.2020
Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Михаил Ефремов

ФОТО: The Moscow Branch of the Russian/Russian Interior Ministry/TASS

Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, актер пытался повеситься. Родственники обнаружили его в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Медики, обнаружив след на шее, вызвали психиатров. Когда актер пришел в сознание, он заявил, что ничего не помнит о попытке суицида.

Уже сообщалось, что к Михаилу Ефремову трижды приезжала скорая. Одна бригада оставалась дежурить у его дома до того, как актера увезли на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы, а затем в суд на рассмотрение ходатайства о мере пресечения. На фотографиях, сделанных в суде, на шее Ефремова можно увидеть рубец.

По данным канала, психиатры продолжат работать с Ефремовым во время следствия.

НАВЕРХ