«Лучший злодей Голливуда» Игорь Жижикин стал отцом в 56 лет

Сегодня Игорь живет на две страны и полностью этим доволен. В Лос-Анджелесе он построил дом в стиле хай-тек, который в 2000-х считали одним из самых стильных в городе. По словам актера, там побывали многие американские и российские знаменитости, приезжали в гости или проводили съемки кино и клипов.