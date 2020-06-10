70-летняя Надежда Бабкина показала редкое фото с внуком

О союзе с мужчиной артистка не жалеет, ведь он принес им общего сына Даниила, который давно обзавелся своей семьей. У него трое детей – дочери Марфа и Вера, сын Георгий. Бабкина души во внуках не чает. Накануне в Instagram она опубликовала трогательное фото с Георгием. Рядом с мальчиком певица буквально светится от счастья.