70-летняя Надежда Бабкина показала редкое фото с внуком

В марте этого года Надежда Бабкина отметила юбилей. Ей исполнилось 70 лет. Жизнь артистки полна взлетов и падений. С первым и единственным официальным супругом Владимиром Надежда прожила в браке 17 лет. Причиной расставания послужили многочисленные измены со стороны избранника, рассказывает «Домашний Очаг».
О союзе с мужчиной артистка не жалеет, ведь он принес им общего сына Даниила, который давно обзавелся своей семьей. У него трое детей – дочери Марфа и Вера, сын Георгий. Бабкина души во внуках не чает. Накануне в Instagram она опубликовала трогательное фото с Георгием. Рядом с мальчиком певица буквально светится от счастья.
Судя по всему, сейчас Надежда Георгиевна проводит время в загородном доме. «Как же хорошо летом в деревне!» - подписала серию кадров она.
Подписчики забросали пост звезды восторженными комментариями. «На сына похож сильно», «Как же внук похож на Данилу», «Красивая очень», «Классный внук!», «Внучок – копия сына», «Надежда вечная молодость», «Диво-дивное, очень красивая и счастливая», «Моложе Хромченко», «Превосходно выглядите», «Какая же вы яркая», «Здоровья вам и вашим близким».