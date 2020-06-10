Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: Алексей Солтан прогулялся по железной дороге в строгом костюме
Модель и стилист Алексей Солтан никогда не останавливается на достигнутом и всегда делает только то, что ему приносит удовольствие. Пусть даже это будет прогулка в строгом костюме по железной дороге.
«Всем доброго времени суток, мои любимые!!! Как ваше летнее настроение, как проходят будни после изоляции?! Надеюсь входите в ритм?!
Кто куда уже намылил лыжи, так сказать?! Кто куда едет, летит, купили путевки? Делимся!!! Я, например, планирую в ближайшее время - Франция, Грузия!» - подписал публикацию Алексей Солтан.
Всем доброго времени суток,мои любимые!!! ☺️Как Ваше летнее настроение ,как проходят будни после изоляции!? 🤓🤗Надеюсь входите в ритм!?🥰😍 Кто куда уже намылил лыжи,так сказать!? 🍸🏝🏖Кто куда едет,летит,купили путёвки!? Делимся!!!!🤩😍 Я ,например,планирую ближайшее время-Франция,Грузия!👌🏻🥂💋💃🏻 Photo: @tammaleksandr 📸спасибо дорогой,фото 🔥🖤... это было весело ☺️❤️ #солтаналексей #модель #фотомодель #фотосессия #дорогаперемен #карантин2020 #стилист #жививкайф #изоляция2020 #неебётниграммавашателеграмма
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