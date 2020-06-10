Just дует. Как выбрать недорогой и хороший вентилятор

Домашние вентиляторы делятся на три большие группы: осевые, вертикальные и безлопастные. Именно с типом механизма и рекомендуем определиться в первую очередь. Далее стоит обратить внимание на мощность, способ установки, уровень шума и, наконец, тип управления. Расскажем про все нюансы в каждой категории по порядку.

Карлсон, который не живет

Самый распространенный вариант вентиляторов — осевой. В простонародье — просто «карлсон». Представляет из себя ногу и прикрепленный к ней перпендикулярно трехлопастный двигатель с пропеллером. Головка даже в самых дешевых моделях зачастую поворотная. За счет нее увеличивается площадь обдува. Стоит обратить внимание на угол поворота.

Мощность играет самую важную роль — от нее зачастую прямо пропорционально зависит эффективность устройства. Последняя измеряется в кубометрах в час. Например, от 100 куб. м/ч на минимальной скорости до 200 куб. м/ч на максимальной. Эта информация указывается в руководстве по эксплуатации.

Как понять, какой подойдет именно вам? Есть мнение, что подходящая эффективность на минимальной скорости рассчитывается по формуле V*3, где V — объем помещения, под которое подбирается климатическое оборудование.

Способов установки в случае с осевыми вентиляторами бывает три: напольный, настольный и потолочный. Первый вариант — самый распространенный и самый проблемный. Напольные вентиляторы занимают много места и представляют из себя далеко не самую устойчивую конструкцию, что при наличии маленьких детей - важный фактор. Настольный вариант — компактный и более устойчивый, но, как правило, менее мощный. Потолочный — самый лучший в плане экономии пространства, но самый сложный с точки зрения монтажа.

Уровень шума зависит от мощности. Поэтому нужно балансировать эти показатели. Особенно если вентилятор выбирается в том числе и для спальни. Стоит обратить внимание и на вибрацию, которую создает устройство. Уровень шума тоже указывается в техпаспорте. Но иногда производитель хитрит и указывает количество децибелов только для минимальной скорости.

Помните:

10–30 дБ — это громкость шепота и ветра;

40–65 дБ — громкость человеческой речи;

70–80 дБ — громкость оживленной улицы.

Старайтесь держаться в рамках 60–65 дБ.

С управлением тоже не всё так просто. Самые доступные модели идут с механическими кнопками. Они ничего, но довольно шумные и дают выработку. К тому же в таких моделях не всегда наличествует полноценный таймер. А эта опция очень важна, ведь оставлять обдув (например, на ночь) не очень безопасно.