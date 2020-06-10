Ср, 10.06.2020
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У погибшего в ДТП с Ефремовым обнаружилась вторая жена

Фургон Сергея Захарова

ФОТО: Roman Kanashchuk/Roman Kanashchuk/TASS

Москвичка объявила себя женой Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, и организовала сбор средств. Однако родственники заявили, что у Захарова была только одна жена, сообщает РЕН ТВ.

По словам брата погибшего, женщина была подругой Сергея Захарова, он жил у нее во время работы в Москве, платил коммуналку, но близких отношений между ними не было.

Валерий Захаров также подчеркнул, что брат не пытался развестись со своей супругой и не собирался вновь жениться. «Если кто хочет помочь, то могут перечислять деньги на мою карту, карту жены погибшего брата. А эта (…), она по закону посторонний человек», -— подчеркнул брат погибшего.

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