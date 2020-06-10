«Вылитый дедушка»: Галина Юдашкина показала внука дизайнера с модельной внешностью

На серии фото мальчик появляется с разными выражениями лица, еще раз доказывая свой непревзойденный талант модели. Подписчики отметили, прежде всего, то, что ребенок очень сильно похож на своего знаменитого дедушку Валентина Юдашкина. Кроме того, они не остались равнодушны к игривым рыжим кудрям Аркадия, которые являются его визитной карточкой. Нашлись и те, кто назвал мальчик будущим «расхитителем женских сердец».