Обнародованы удивительные снимки необычного пляжа из «Игры престолов»

Исландский фотограф Гуннар Фрейр отправился на пляж с черным песком Рейнисфьяр, где снимали несколько сцен из седьмого сезона сериала "Игры престолов". Обычно здесь хватает туристов из разных стран мира, но из-за коронавируса на Рейнисфьяре совсем никого нет. На днях фотограф воспользовался моментом и с помощью дрона снял опустевший пляж, пишет Сегодня.