Обнародованы удивительные снимки необычного пляжа из «Игры престолов»

Исландский фотограф Гуннар Фрейр отправился на пляж с черным песком Рейнисфьяр, где снимали несколько сцен из седьмого сезона сериала "Игры престолов". Обычно здесь хватает туристов из разных стран мира, но из-за коронавируса на Рейнисфьяре совсем никого нет. На днях фотограф воспользовался моментом и с помощью дрона снял опустевший пляж, пишет Сегодня.
Фрейр путешествует по самым отдаленным местам Исландии. Он взял в Instagram никнейм "исландский исследователь" (@icelandic_explorer).
Фотографировать он выучился самостоятельно, а в 2016 году даже открыл свою школу в Рейкьявике, но через год он забросил ее и снова отправился в дорогу с фотоаппаратом.
Гуннар иногда рассказывает подписчикам о том, как разные организации борются с загрязнением океана, а еще он выпустил путеводитель по интересным местам Рейкьявика.