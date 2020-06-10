«Пижама-пати»: Митя Фомин отпраздновал снятие санитарных ограничений

Сперва жена моя сбежала, потом собака и коты. Сейчас смотрю, как трудно рыбкам аквариум толкать к дверям. Хороший стих, но не про меня! У нас сегодня идеально гармоничная пижама-пати и все на месте на районе! Отметили с Катей Гусевой выход из карантина и наснимали кучу новых видео,