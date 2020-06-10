Что первым выдает американский Google, если вписать туда Эстонию или другую страну?

Для этого они написали в строке поисковика предлог «почему» и дальше название страны. И вот, что предложил Google:

Давайте проверим, на сколько вопросов вы сможете ответить сами, без Google. Пишите цифру в комментариях.

Многих американцев интересует, почему вообще в мире существуют такие страны как: Беларусь, Португалия, Молдова, Бельгия, Люксембург, Андорра. Это самый повторяющийся вопрос.

ФОТО: jakubmarian.com

Давайте переведем остальные:

Западная Европа

Почему в Испании шепелявят?

Почему во Франции говорят на французском?

Почему в Швейцарии говорят на французском?

Почему Британия хочет выйти из ЕС?

Почему в Ирландии нет змей?

Почему в Нидерландах много тюльпанов?

Почему у Германии много имен?

Почему у Австрии есть флот? (а действительно)

Южная Европа:

Почему в Италии носят голубое?

Почему в Словении носят зеленое?

Почему в Греции плохая экономика?

Почему на Кипре много кошек?

Почему у Хорватии все побережье?

Почему в Боснии и Герцеговине три президента?

Почему у Черногории испанское название?

Почему Албания хочет в ЕС?

Почему Македония хочет называться Македонией?

Почему Косово хочет независимости?

Почему от Турции хочется спать? (в английском языке Турция и индейка звучат одинаково)

Почему в Болгарии не используется евро?

Восточная Европа

Почему Россия поддерживает Ассада?

Почему Украина хочет Крым?

Почему Польша владеет Пруссией?

Почему в Румынии быстрый интернет?

Почему в Чехии не используется евро?

Почему в Венгрии не используется евро?

Почему Словакия не признает Косово?

Прибалтика и Скандинавия

Почему в Литве высокий уровень смертности?

Почему в Латвии быстрый интернет?

Почему Эстония хочет быть нордический страной?

Почему в Финляндии лучшие школы в мире?

Почему Швеция ненавидит Норвегию?

Почему в Норвегии низкий уровень преступности?

Почему в Дании высокие налоги?

Почему в Исландии много вулканов?

Вот такое оно, американское любопытство по версии Google. А на сколько вопросов вы бы ответили без подсказок?