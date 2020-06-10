Что первым выдает американский Google, если вписать туда Эстонию или другую страну?

В 2018 году группа энтузиастов провела эксперимент, решив выяснить, что думает поисковик Google о каждой европейской стране. А, если быть точнее, какой у каждой страны самый частый поисковый запрос, пишет Zen.yandex.ru.
Для этого они написали в строке поисковика предлог «почему» и дальше название страны. И вот, что предложил Google:
Давайте проверим, на сколько вопросов вы сможете ответить сами, без Google. Пишите цифру в комментариях.
Многих американцев интересует, почему вообще в мире существуют такие страны как: Беларусь, Португалия, Молдова, Бельгия, Люксембург, Андорра. Это самый повторяющийся вопрос.
Давайте переведем остальные:
Западная Европа
Почему в Испании шепелявят?
Почему во Франции говорят на французском?
Почему в Швейцарии говорят на французском?
Почему Британия хочет выйти из ЕС?
Почему в Ирландии нет змей?
Почему в Нидерландах много тюльпанов?
Почему у Германии много имен?
Почему у Австрии есть флот? (а действительно)
Южная Европа:
Почему в Италии носят голубое?
Почему в Словении носят зеленое?
Почему в Греции плохая экономика?
Почему на Кипре много кошек?
Почему у Хорватии все побережье?
Почему в Боснии и Герцеговине три президента?
Почему у Черногории испанское название?
Почему Албания хочет в ЕС?
Почему Македония хочет называться Македонией?
Почему Косово хочет независимости?
Почему от Турции хочется спать? (в английском языке Турция и индейка звучат одинаково)
Почему в Болгарии не используется евро?
Восточная Европа
Почему Россия поддерживает Ассада?
Почему Украина хочет Крым?
Почему Польша владеет Пруссией?
Почему в Румынии быстрый интернет?
Почему в Чехии не используется евро?
Почему в Венгрии не используется евро?
Почему Словакия не признает Косово?
Прибалтика и Скандинавия
Почему в Литве высокий уровень смертности?
Почему в Латвии быстрый интернет?
Почему Эстония хочет быть нордический страной?
Почему в Финляндии лучшие школы в мире?
Почему Швеция ненавидит Норвегию?
Почему в Норвегии низкий уровень преступности?
Почему в Дании высокие налоги?
Почему в Исландии много вулканов?
Вот такое оно, американское любопытство по версии Google. А на сколько вопросов вы бы ответили без подсказок?
Какой вопрос вам показался самым нелепым, а какой самым интересным?