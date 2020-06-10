«Не понимал, что происходит»: Звезды нового фильма Нолана не знали в чем снимаются и не видели сценарий целиком

Это были очень тяжелые съемки, как армия. По 18 часов, ни на секунду не расслабишься. У Нолана такая энергия, он как большая звезда, которая вокруг себя гравитационные волны посылает. И это не в каком-то эмоциональном состоянии — он не кричит, ты просто чувствуешь, что только он может такие фильмы снимать.