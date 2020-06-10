А что есть рядом с вашим домом? В Эстонии создали карту достопримечательностей стран Балтии

«Идея создания этой карты возникла 13 мая, когда я прочитал новость о том, что в Балтии возобновится свободное передвижение, – рассказал автор идеи. – Мне показалось, что было бы здорово создать наш собственный «внутренний рынок» для этого туристического сезона. Это поможет экономике, и мы узнаем друг о друге еще больше».