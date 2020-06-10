Ср, 10.06.2020
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А что есть рядом с вашим домом? В Эстонии создали карту достопримечательностей стран Балтии

Карта достопримечательностей, ресторанов и мест отдыха в Прибалтике

ФОТО: baltijasvasara.lv

Эстонская компания Romth Action запустила интерактивную карту со всеми туристическими местами Балтии. Здесь собраны достопримечательности, развлечения, кафе, рестораны, гостиницы и больницы, пишет 34travel.me.

«Идея создания этой карты возникла 13 мая, когда я прочитал новость о том, что в Балтии возобновится свободное передвижение, – рассказал автор идеи. – Мне показалось, что было бы здорово создать наш собственный «внутренний рынок» для этого туристического сезона. Это поможет экономике, и мы узнаем друг о друге еще больше».

На карте можно спланировать маршрут, посмотреть недавно добавленные и самые популярные места в Литве, Латвии и Эстонии. Сейчас собрано около семи тысяч точек.

Ознакомиться с картой можно ЗДЕСЬ!

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