А что есть рядом с вашим домом? В Эстонии создали карту достопримечательностей стран Балтии

Эстонская компания Romth Action запустила интерактивную карту со всеми туристическими местами Балтии. Здесь собраны достопримечательности, развлечения, кафе, рестораны, гостиницы и больницы, пишет 34travel.me.
«Идея создания этой карты возникла 13 мая, когда я прочитал новость о том, что в Балтии возобновится свободное передвижение, – рассказал автор идеи. – Мне показалось, что было бы здорово создать наш собственный «внутренний рынок» для этого туристического сезона. Это поможет экономике, и мы узнаем друг о друге еще больше».
На карте можно спланировать маршрут, посмотреть недавно добавленные и самые популярные места в Литве, Латвии и Эстонии. Сейчас собрано около семи тысяч точек.
Ознакомиться с картой можно ЗДЕСЬ!