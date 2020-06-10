Олег Газманов пережил клиническую смерть

«Как-то я, уже будучи известным человеком, давал там интервью. Я стоял, держал в руке микрофон. Подъехал автобус с телевизионной группой. Ребята попросили меня взять другой микрофон, чтобы сделать звук громче. Я взял его, а что было после — не помню. Оказывается, меня хорошенько ударило током, который прошел по всему телу. Я увидел себя сверху», — подчеркнул Газманов.