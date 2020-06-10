Елена Воробей пережила тяжелые осложнения от коронавируса

Артистка Елена Воробей несколько недель назад заболела коронавирусом. Теперь юмористка, известная своим оптимизмом, смогла победить болезнь, и в ближайшее время она планирует вернуться к прежнему образу жизни.

Как призналась Елена, она впервые за долгое время возобновила занятия спортом. Артистка сообщила изданию «СтарХит», что еще несколько дней ей придется оставаться на карантине. Воробей с нетерпением ждет возможности снова встретиться с друзьями, так как во время самоизоляции была лишена права выходить из дома.

Как отметила артистка, с болезнью она боролась с трудом. Артистка не могла нормально спать, так как ее мучили сильные боли в мышцах. Также у Елены пропали обоняние и слух. Однако сейчас, к счастью, все уже нормально.

Врачи рассказали, что у артистки вирусом были поражены 25 процентов легких. Теперь добавилось осложнение, которого Воробей никак не ожидала.

«Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться», — отметила артистка.