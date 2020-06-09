Ефремов был в машине не один: Малахов раскрыл правду о любовнице актера

В очередном выпуске своего шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов раскрыл подробности смертельного ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. Ведущий утверждает, и его слова подтверждают очевидцы аварии, что 56-летний актер находился в машине не один — у него был пассажир, который успел быстро ретироваться с места трагедии и не попасть в объективы камер.

Сначала многие подумали на Ивана Стебунова, начав травить актера в Сети, но Малахов выяснил, что рядом с Ефремовым сидела Дарья Белоусова — бывшая жена брата Чулпан Хаматовой: она носит короткую прическу, так что ее вполне могли принять за мужчину. Дарью фактически сдал сам Стебунов, рассказавший, что он так быстро прибыл на место аварии, потому что ему позвонила Белоусова и пожаловалась, что «с Михаилом Олеговичем большая беда».

36-летняя актриса общаться с журналистами отказалась и после вопроса о том, находилась ли она вместе с Ефремовым в машине, сразу же бросила трубку. Малахов же настаивает на том, что Белоусова шифруется не только потому, что боится стать соучастницей трагического ДТП, но и потому, что они с заслуженным артистом любовники.