Екатерина Архарова, бывшая жена Марата Башарова, впервые показала сына. Мальчик родился 15 августа 2019 года, и все это время мама не показывала лицо наследника. Об этом пишет «Экспресс газета».

На новой фотографии Архарова сидит в обнимку с ребенком, закрывая его глаза солнцезащитными очками. Геолокация снимка — Московский городской Гольф Клуб.

Фотографию Екатерина подписала умилительно: «Невероятное счастье быть мамой этого сахарка!!! Это лучшее, что случилось в моей жизни! Не считая @artem.ilyasov. P. S. Найдите мужа на фото!»

Бывшая жена Марата Башарова с сыном ФОТО: Instagram