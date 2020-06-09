Екатерина Архарова опубликовала фото с малышом на своей странице в Instagram
Екатерина Архарова, бывшая жена Марата Башарова, впервые показала сына. Мальчик родился 15 августа 2019 года, и все это время мама не показывала лицо наследника. Об этом пишет «Экспресс газета».
На новой фотографии Архарова сидит в обнимку с ребенком, закрывая его глаза солнцезащитными очками. Геолокация снимка — Московский городской Гольф Клуб.
Фотографию Екатерина подписала умилительно: «Невероятное счастье быть мамой этого сахарка!!! Это лучшее, что случилось в моей жизни! Не считая @artem.ilyasov. P. S. Найдите мужа на фото!»
Сына Архарова родила от нового мужа — Артема Илясова. Пара поженилась в 2018 году. До этого Екатерина была замужем за Маратом Башаровым, но супруги развелись из-за того, что актер избивал жену.