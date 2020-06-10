Гороскоп на 10 июня: кто из знаков Зодиака легко решит рабочие задачи

В эту среду нас поджидает один из самых сложных и коварных дней лунного календаря — 19-е лунные сутки. Символы дня — паутина и паук. Каждый лунный месяц опасные и липкие ловушки ждут неосторожных, нетерпеливых и неосмотрительных. Особо важно в этот день не поддаваться панике и страхам.
Овен
Телец
В этот день благоприятно заняться реализацией давно вынашиваемых планов. Вы справитесь без посторонней помощи, пишет «Сегодня».
Близнецы
У вас возможны проблемы в общении с окружающими. Может создаться впечатление, что вас попросту не слышат.
Поберегите силы для новых начинаний. Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать.
Лев
Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие. Проще плыть по течению и заняться тем, что вас успокаивает.
Не бойтесь навалившихся проблем и поставленных задач: все, что подбросит судьба, окажется вам по силам.
Весы
Не паникуйте раньше времени, даже если вам кажется, что все плохо. Обязательно откроется второе дыхание.
Скорпион
Работа в коллективе будет плодотворной. Ваши общие усилия увенчаются успехом – лучшим, чем борьба в одиночку.
Стрелец
Будьте готовы к взлетам и падениям и обязательно держите себя в руках. Зато вам повезет в любви.
Козерог
В этот день вы получите информацию, которая окажется полезной для развития вашего бизнеса и прибыльного дела.
Водолей
Назревает семейный скандал, который вам лучше всего переждать подальше от дома, пока он сам не уляжется.
Рыбы
Старайтесь побороть в себе стремление оправдываться и ни в коем случае не признавайте себя крайними или виноватыми.