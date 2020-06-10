Почему еда прилипает к сковороде и как этого избежать

Вопрос, почему еда прилипает к сковороде, волнует многих, ведь даже профессионалам не всегда удается этого избежать. Но зная некоторые секреты, вы легко справитесь с этой проблемой, пишет food.inmyroom.ru.
Если у вас ничего не прилипало к сковороде во время жарки, значит, вы просто никогда не жарили. Овощи и рыба, например, гарантированно прилипают практически к любой сковороде, если не соблюдать некоторые правила, о которых многие даже не догадываются.
В целом есть определенная закономерность в том, какая еда прилипает к сковороде и почему, а также несколько нехитрых способов, помогающих этого избежать. Однако не стоит паниковать, если куриная грудка или котлеты все-таки прилипли к сковороде, ведь ситуацию всегда можно исправить, и мы поделимся с вами всеми основными секретами.
Почему еда прилипает
Важно понимать, что в процессе обжарки происходят определенные химические процессы, в результате которых молекулы на поверхности еды и на горячей сковороде вступают в реакцию. Это абсолютно естественный процесс, никак не связанный с вашими кулинарными навыками, так что не стоит винить себя в криворукости.
Но не будем утомлять вас ускоренным курсом химии, а просто скажем, что высокобелковые продукты, такие как мясо или рыба, сильнее прилипают к сковороде, чем овощи. С прилипшими овощами справиться проще, но об этом чуть позже, а пока поговорим о взаимосвязи сковороды и степени прилипания к ней продуктов.
К какой сковороде еда меньше прилипает
Конечно же, самым безопасным вариантом для новичков в кулинарном деле станет сковорода с антипригарным покрытием. Только не надо думать, что жарить на ней нужно вовсе без масла, потому что это не так. Масло добавлять необходимо, только в случае с антипригарной сковородой можно использовать буквально каплю и не сильно следить за тем, до какой температуры оно нагрелось.
Чугунную сковороду нужно обязательно прокаливать и смазывать маслом. Да-да, именно смазывать. Масло должно проникнуть во все поры и трещинки, образуя абсолютно гладкую поверхность, к которой пища уже не прилипнет. А вот сложнее всего жарить на стальной сковороде. Она быстро, но не всегда равномерно нагревается, и даже если все сделать правильно, еда все равно может прилипнуть. Для приготовления на стальной сковороде вам понадобится больше масла и здесь особенно важно тщательно его прогреть.
Как избежать прилипания еды к сковороде
Самый простой способ избежать прилипания еды к сковороде – это использовать масло. Вы, возможно, замечали, что холодное масло достаточно вязкое, а при нагревании оно становится более текучим, что позволяет ему заполнять все микротрещины на поверхности сковороды и уменьшать площадь контакта самой пищи со сковородой.
Из этого следует первое правило – всегда нагревать масло. Оно должно практически дымиться, но все же не кипеть. Как только вы положите продукт на разогретую сковороду, температура масла мгновенно упадет, поэтому помните, что лучше всегда жарить на сковороде с толстым дном и не экономить масло, особенно если речь идет о стальной сковороде.
Старайтесь жарить пищу небольшими порциями, чтобы избежать неправильной обжарки и прилипания. Это, безусловно, займет чуть больше времени, зато вероятность того, что вы получите красивое блюдо с аппетитной румяной корочкой значительно выше. И еще один секрет: промакивайте бумажным полотенцем продукты перед жаркой. Такой нехитрый способ поможет убрать лишнюю влагу и облегчить процесс жарки.
Помните, в самом начале мы говорили о том, что рыба из-за своей молекулярной структуры гарантировано прилипает к сковороде во время обжарки? Пришло время рассказать об очень простом способе этого избежать. Подходит он, кстати, не только для рыбы, так что возьмите на заметку. Прежде чем начать готовить, вырежьте из пергамента круг по диаметру сковороды, выложите его на дно, а дальше нагревайте сковороду, наливайте масло и жарьте, как обычно. Любимое блюдо больше не будет прилипать.
Что делать, если еда прилипла к сковороде
Даже если вы все сделали по инструкции, еда может прилипнуть. Но не стоит паниковать. Если в первый момент кусок мяса или куриная грудка прилипли, то высока вероятность того, что как только эти продукты немного подрумянятся, они сами отлипнут. Можно также немного раскачивать сковороду, чтобы ускорить процесс, или двигать куски при обжарке кулинарными щипцами.
Овощи начинают прилипать гораздо быстрее других продуктов, поэтому лучший способ спасти положение – это регулярно их перемешивать в самом начале готовки и использовать больше масла. А вот в случае с котлетами лучше добавлять не масло, а немного воды. Той самой заветной корочки у вас уже не получится, зато внешний вид не пострадает.
Если вы часто готовите омлет, но он у вас постоянно прилипает, то попробуйте сначала приподнимать края лопаткой, а затем раскачивать сковороду, как в случае с мясом. А вот при жарке блинов ничего лучше смазывания раскаленной сковороды маслом не придумали. Первый блин бывает комом только потому, что сковорода к этому моменту еще недостаточно нагрелась.