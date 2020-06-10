Почему еда прилипает к сковороде и как этого избежать

Если у вас ничего не прилипало к сковороде во время жарки, значит, вы просто никогда не жарили. Овощи и рыба, например, гарантированно прилипают практически к любой сковороде, если не соблюдать некоторые правила, о которых многие даже не догадываются.

В целом есть определенная закономерность в том, какая еда прилипает к сковороде и почему, а также несколько нехитрых способов, помогающих этого избежать. Однако не стоит паниковать, если куриная грудка или котлеты все-таки прилипли к сковороде, ведь ситуацию всегда можно исправить, и мы поделимся с вами всеми основными секретами.

Почему еда прилипает