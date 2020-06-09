Вт, 9.06.2020
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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

Дмитрий Нагиев

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Актер отметил, что для него важно, чтобы с любимой было легко.

Среди плеяды артистов, которые выставляют свою личную жизнь напоказ, есть исключение. Дмитрий Нагиев, пользующийся огромной популярностью, практически не раскрывает карты в том, что касается дел амурных. Но в интервью изданию «7Дней» он пролил свет на эту темную страницу своей биографии.

По словам актера, любимая женщина с ним уже много лет. Она видела весь путь его становления. Несмотря на то, что сегодня на экране он уже не тот, что был в начале карьеры, в обычной жизни артист остается верным самому себе.

«Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос… Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг…» — признался Нагиев.

Он также посетовал, что сегодня многие изображают его как карикатурного персонажа, для которого важен статус и внешние проявления благополучия. По его словам, это мало соответствует действительности.

«Поэтому понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет», — сказал артист.

Также Нагиев добавил, что для него в личной жизни важно, чтобы с человеком было легко. Он противник идеи, что любовь — это ежедневный труд обоих половинок.

«Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюбленности разрушаются»— заключил актер.

Чтобы тщательно оберегать свою возлюбленную от любопытных глаз, Нагиев готов даже на некоторые жертвы. Например, по его словам, на премьере кино он часто сидит с любимой в разных концах зала.

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