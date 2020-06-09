«Мне сказали не рыпаться»: жена Михаила Ефремова боится за детей

48-летняя Софья Кругликова прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил ее муж, 56-летний Михаил Ефремов. Женщина заявила, что после смерти матери артист «сорвался с катушек», сообщает Cosmo.
Жена Ефремова рассказала, что с 16 марта находится на даче в самоизоляции. По словам Софьи, ее супруг сел за руль автомобиля у их дома в Плотниковом переулке, а куда поехал – она не знает. Узнав об аварии, Кругликова хотела сразу вернуться в Москву, но ей запретили «какие-то мужики из каких-то органов».
«Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. Я боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: «не рыпайся, сиди дома», - мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок», - призналась Кругликова.
У Михаила и Софьи трое общих детей: дочери Вера (родилась в 2005 году) и Надежда (родилась в 2007 году) и сын Борис (родился в 2010 году). У артиста также есть 32-летний сын Никита от второй жены Аси Воробьёвой, 28-летний сын Николай от третьей жены, актрисы Евгении Добровольской и дочь Анна-Мария от четвертой жены Ксении Качалиной.
Софья отметила, что Сергей Гармаш не имеет отношения к этим «знакомым по бане». Артист оказался на месте аварии, чтобы помочь другу - Михаилу Ефремову.
Жена звезды комедии «День выборов» заявила, что тот в последнее время ее супруг был подавленным. Актер тяжело переживал смерти матери Аллы Покровской и худрука «Современника» Галины Волчек. «Он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции мало общалась», - цитирует Софию «МК».
По словам женщины, в последний раз она видела мужа на прошлой неделе. Тогда она приехала в Москву, чтобы договорить с рабочими о ремонте в ванной. Кругликова утверждает, что Михаил был дома и читал пьесы. Софья узнала о ДТП от журналистов. Женщина предположила, что её супруг мог выпить снотворное и «забыться».