«Мне сказали не рыпаться»: жена Михаила Ефремова боится за детей

По словам женщины, в последний раз она видела мужа на прошлой неделе. Тогда она приехала в Москву, чтобы договорить с рабочими о ремонте в ванной. Кругликова утверждает, что Михаил был дома и читал пьесы. Софья узнала о ДТП от журналистов. Женщина предположила, что её супруг мог выпить снотворное и «забыться».