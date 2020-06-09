Наповал: ведущая «Дома-2» показала смелое фото в бикини

На фото ведущая предстала на фоне скал, стоя на коленях и опустив руки в воду. Разглядеть еt стройную фигуру, изящную грудь и плоский живот позволяли и откровенная поза, и замысловатое чtрное бикини, контрастировавшее с ярко-красной помадой. «Повелительница лобного места» распустила локоны и устремила в камеру соблазняющий взгляд.

Подписчикам понравилось горячее фото, что они подтвердили не только лайками, но и комментариями. Юзеры не могли не отметить, что Ольга остаётся в прекрасной форме и всё так же сексуальна и притягательна. Однако без упомянутых в посте критиков всё же не обошлось. Некоторые из них назвали артистку молодящейся бабушкой, а другие отметили, что на этой «очень красивой женщине» слишком много фотошопа.