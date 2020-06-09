Как проверить работу сердца? Простой тест, который вы сможете сделать дома

Сердце – важный орган, за здоровьем которого нужно следить особенно тщательно, советует volkovysk.by.
Для диагностики его работы проведите простой тест в домашних условиях. В миску налейте холодную воду, если есть лед, добавьте его. После чего опустите ладони в емкость на полминуты. После посмотрите на свои пальцы. Если кончики побледнели или стали синего цвета, у вас есть проблемы с кровообращением.
О наличии проблем в работе сердца в первую очередь сигнализируют кровеносные сосуды, расположенные на кончиках пальцев, в носу и ушах. При плохом кровообращении, они становятся слабыми и менее чувствительными.
Для того чтобы улучшить кровообращение, в первую очередь необходимо пересмотреть свое питание.
Вот список продуктов, которые в этом помогут
Чеснок. Снижает давление и избавляет от холестеринового налета в сосудах.