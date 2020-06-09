В крови Ефремова обнаружили кокаин

Уточняется, что в анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.

Ранее стало известно, что экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова. В выдыхаемом воздухе было обнаружено 1,05 миллиграмм на литр алкоголя, то есть 2,1 промилле. Допустимая норма составляет 0,16 промилле.