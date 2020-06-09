«Не алкоголик, а жизнерадостный пьяница». Скандальные выходки Ефремова, ставшие предвестниками беды

Променад в халате

Летом 2016 года Михаил Ефремов был участником фестиваля «Кинотавр», на котором после официальной части слегка перебрал с горячительным и устроил прогулку по отелю. Актера пытались угомонить сотрудники отеля, но того было не остановить. На помощь пришли Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, которым удалось отправить Ефремова в номер.

«Ребята, дайте водки!»

В сентябре 2016 года Михаил Ефремов был ведущим творческого вечера Игоря Крутого на конкурсе «Новая волна». После мероприятия артист решил отпраздновать в гримёрке, а затем встретиться с Сергеем Шнуровым. Друзья душевно посидели в холле отеля, распевая песни, громко ругаясь и требуя водки. За что не раз получили замечания от администрации.

«Еще кричать мне будет!»

В марте 2018 года театр «Современник» приехал в Самару с постановкой «Не становись чужим», на которую Ефремов сперва прилично опоздал, появившись в нетрезвом виде, а затем принялся переругиваться со зрителями, используя нецензурную лексику, и жаловаться, что забыл текст.

«Ну-ка, менты, расходитесь отсюда!»

В августе 2019 года артист появился на незаконном митинге, где пытался разогнать полицейских в мегафон, но безуспешно. Он вступил в философские дебаты с правоохранителями, а на вопрос одного из них о причинах такого неподобающего поведения ответил, что «пьяный в говно».

Проблемы в аэропорту

В марте этого года актеру не удалось вылететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Ефремова не пустили в самолёт airBaltic, потому что артист явно перебрал с алкоголем. Но дебоша актер устраивать не стал, поэтому обошлось без какого-либо штрафа — только с протоколом об административном правонарушении.

За такое поведение, недостойное заслуженного артиста РФ, и его необдуманные высказывания Ефремова даже хотели лишить звания, но за него вступились коллеги, среди которых был Михаил Пореченков, а также депутат Госдумы Владимир Бортко. Но, несмотря на всеобщее мнение, Михаил Ефремов себя алкоголиком не считает. В 2018 году в интервью Юрию Дудю он заявил: «Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше. Выпиваю, но не сильно».