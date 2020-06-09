Известный телеведущий прошелся по дому голым, не подозревая, что попал в прямой эфир

Ведущий американского канала CNN Кристофер Куомо оказался на полосах большинства таблоидов. Правда, его профессиональные навыки тут ни при чем. Сам того не зная, мужчина голый влез в прямой эфир своей жены, сообщает Лайф.
Кристина Куомо ведет свой блог в Instagram, в котором рассказывает о своей жизни супруги известного телеведущего. Часто она проводит прямые эфиры, на которых показывает, как занимается йогой. Всегда стримы проходили без каких-либо проблем... до недавнего времени. Пока блогер была увлечена процессом, на заднем плане появился сам Крис. И совсем без одежды.
Как только девушка поняла свою ошибку, запись эфира тут же удалили из соцсетей. Но, конечно, Интернет помнит всё. В Twitter тут же начали активно обсуждать провал телеведущего, а скриншот стрима попал в руки СМИ.
Куомо работает журналистом уже около 30 лет. За свою карьеру американец успел поработать на таких каналах, как CNBC, MSBC, Fox News. Сейчас ведущий работает на CNN. В апреле он даже переболел CoViD-19 и с тех пор живёт и работает, не выходя из своего дома. Сейчас вместе с ним живут его жена Кристина и их трое детей, пишет New York Post.