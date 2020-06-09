Известный телеведущий прошелся по дому голым, не подозревая, что попал в прямой эфир

Куомо работает журналистом уже около 30 лет. За свою карьеру американец успел поработать на таких каналах, как CNBC, MSBC, Fox News. Сейчас ведущий работает на CNN. В апреле он даже переболел CoViD-19 и с тех пор живёт и работает, не выходя из своего дома. Сейчас вместе с ним живут его жена Кристина и их трое детей, пишет New York Post.