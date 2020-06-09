Максим Фадеев заявил, что группа Serebro вызывает у него мерзкие воспоминания

На своей странице в Instagram продюсер опубликовал видео с композицией Маши Вебер «На ветру».

Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!

— так подписал Фадеев ролик.

Певица оказалась уже знакома публике - она участвовала в «Фабрике звезд - 3» и была участницей группы «Тутси».

В комментариях к видео одна из поклонниц музыканта и продюсера попросила, чтобы он вновь собрал распущенную группу.

«Серебро» не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!

— ответил Максим Фадеев.