Ани Лорак показала фото с девятилетней дочерью

Экс-избранник поп-звезды эмоционально выразил чувства к единственной наследнице. Мурат Налчаджиоглу опубликовал интересные кадры с малышкой. Та запечатлена в разные периоды жизни. Счастливый отец адресовал девочке трогательное послание. «С днем рождения, моя любовь, 9 лет. Маленькая девочка становится леди. Слава Богу, будь здорова, счастлива и успешна. Моя бесконечная любовь», - написал Налчаджиоглу. Мужчина дополнил пост эмодзи в виде сердечка.