Ани Лорак показала фото с девятилетней дочерью

В семье 41-летней Ани Лорак (Каролины Куек) сегодня праздник. Ее дочь отмечает день рождения. 42-летний бывший супруг певицы нежно поздравил Софию с 9-летием, пишет Cosmo.
Экс-избранник поп-звезды эмоционально выразил чувства к единственной наследнице. Мурат Налчаджиоглу опубликовал интересные кадры с малышкой. Та запечатлена в разные периоды жизни. Счастливый отец адресовал девочке трогательное послание. «С днем рождения, моя любовь, 9 лет. Маленькая девочка становится леди. Слава Богу, будь здорова, счастлива и успешна. Моя бесконечная любовь», - написал Налчаджиоглу. Мужчина дополнил пост эмодзи в виде сердечка.
Фото школьницы умилили поклонников родителей. Фолловеры присоединились к поздравлениям Софии и принялись спорить, на кого больше похожа именинница.
Лорак поставила точку в браке с Налчаджиоглу в прошлом году. Причиной стала неверность возлюбленного. Новым бойфрендом секс-бомбы стал саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.