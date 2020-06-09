Юлия Михалкова назвала главную причину ухода из «Уральских пельменей»

В 2019 году Юлия Михалкова объявила, что уходит из коллектива «Уральские пельмени».

В настоящее время артистка пишет книгу, работает телеведущей. Кроме того, Юлию приглашают участвовать в различных фотосессиях и рекламных кампаниях.

Однако поклонники Михалковой все время задаются вопросом, почему же она покинула популярное шоу «Уральские пельмени». Юлия заявила, что у нее было немало причин для ухода из проекта, о чем она не жалеет. Она пояснила, что покинула коллектив с целью построить самостоятельную творческую карьеру, а не только из-за денег.

«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только пять процентов, и они далеко не решающий фактор. Назовем их одной из капель, которые переполнили бокал», — приводит слова Михалковой Peopletalk.

Она добавила, что в «Уральских пельменях» ей было комфортно, однако хотелось профессионального роста, новых впечатлений.