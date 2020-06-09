Вт, 9.06.2020
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На этой неделе в Saku Suurhall состоится первый показ мотокинотеатра

Mootorratturid tulevad Pärnusse hooajale punkti panema.

ФОТО: Mailiis Ollino

Собрание мотолюбителей и кинотеатр одновременно? Именно таким будет первый в странах Балтии, а возможно и Европы или даже мира, мотокино. 

В четверг, 11 июня, Saku Suurhall устраивает первое мотокино. Зрители заезжают на своих двухколесных конях прямо в зал - раньше такого точно не было!

11 июня в 20:00 зрители смогут насладиться фильмом "Бладшот", главную роль в котором исполнил Вин Дизель.

Те, кому будет тяжело сидеть на байке так долго, смогут переместиться на мягкие кресла, которые есть в зале. Все зрители в зале получат беспроводные наушники.

В продаже всего 100 билетов, каждый из которых рассчитан на одного зрителя, а не на транспортное средство.

Во время показа следует заглушить моторы и соблюдать тишину. Также в зале установлено ограничение скорости - 10 км/ч.

Во время действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Saku Suurhall уже устраивал несколько мероприятий, в том числе автокино и автоконцерты, которые оказались очень успешными.

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