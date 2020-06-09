На этой неделе в Saku Suurhall состоится первый показ мотокинотеатра

В четверг, 11 июня, Saku Suurhall устраивает первое мотокино. Зрители заезжают на своих двухколесных конях прямо в зал - раньше такого точно не было!

11 июня в 20:00 зрители смогут насладиться фильмом "Бладшот", главную роль в котором исполнил Вин Дизель.

Те, кому будет тяжело сидеть на байке так долго, смогут переместиться на мягкие кресла, которые есть в зале. Все зрители в зале получат беспроводные наушники.

В продаже всего 100 билетов, каждый из которых рассчитан на одного зрителя, а не на транспортное средство.

Во время показа следует заглушить моторы и соблюдать тишину. Также в зале установлено ограничение скорости - 10 км/ч.