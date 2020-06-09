Фото: в Силламяэ нашли редкую птицу, занесенную в Красную книгу

По словам читательницы, птица спряталась в одной из клумб и, судя по всему, не могла самостоятельно взлететь. Читательница сделала две фотографии и обратилась в Союз защиты животных.

Через час на место приехали сотрудники защиты животных из Раквере и забрали птицу. Судя по тому, что она не сопротивлялась и не пыталась взлететь, вероятнее всего, у нее имеются повреждения.

Чернозобая гагара. ФОТО: Фото читателя.

Чернозобая гагара (Gavia arctica) — Водоплавающая птица размером с небольшого гуся, заметно крупнее большинства уток. Обладает, как и все гагары, характерным «прилизанным» силуэтом, шея имеет почти ту же толщину, что и голова, клюв прямой и острый. Гнездится на севере Евразии до южной границы тайги, в нашем регионе — от побережья Северного Ледовитого океана почти до широты Москвы, пишет ebirds.