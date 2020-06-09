В Таллинне пройдет автопротест в поддержку протестующих в США

Несколько дней назад появилась информация о том, что протест Black Lives Matter (BLM), который должен был состояться в Таллинне, будет отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас стало ясно, что он будет проходить в форме автопротеста, пишет Elu24.
В воскресенье стало известно, что протест в поддержку движения BLM, который должен был состояться на площади Вабадузе в Таллинне 20 июня, будет отменен, поскольку в июне в общественных местах нельзя собираться кампаниями более 100 человек. Невзирая на это, протестом заинтересовалось более 5000 человек.
Теперь стало ясно, что акция протеста состоится завтра, 10 июня, на автостоянках, окружающих Саку-суурхалль. По словам организатора, формат мероприятия «автомобильный», но также ожидается участие тех, у кого нет автомобиля.
«Наши и рекомендации Департамента полиции и погранохраны состоят в том, чтобы посадить в автомобили как можно больше людей, и мы рекомендуем организоваться по принципу, аналогичному услугам совместного использования автомобилей. Другими словами, группы друзей могут общаться друг с другом и, по возможности, организовывать участие как можно большего количества заинтересованных людей в автомобиле», — заявило протестное движение Salliv Eesti.
Участники протеста без автомобилей могут прийти на протест соблюдая 2-метровые дистанции. Также рекомендуется носить маски. Протестующие в автомобилях будут узнавать о происходящем на мероприятии по радиочастоте.
Организатор протеста считает вероятным, что на мероприятии также появятся «лица противоположного мнения», поэтому напоминает, что это мирный протест. «В случае провокаций реагируйте, позвонив одному из дежурных и избегайте дальнейшего общения», — добавил организатор.
Цель демонстрации — выразить поддержку протестующим в США, которые выступают за права темнокожих.
В настоящее время более 400 человек проявили интерес к протесту в Facebook. Информацию найдете здесь.