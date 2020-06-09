В Таллинне пройдет автопротест в поддержку протестующих в США

В воскресенье стало известно, что протест в поддержку движения BLM, который должен был состояться на площади Вабадузе в Таллинне 20 июня, будет отменен, поскольку в июне в общественных местах нельзя собираться кампаниями более 100 человек. Невзирая на это, протестом заинтересовалось более 5000 человек.

Теперь стало ясно, что акция протеста состоится завтра, 10 июня, на автостоянках, окружающих Саку-суурхалль. По словам организатора, формат мероприятия «автомобильный», но также ожидается участие тех, у кого нет автомобиля.

«Наши и рекомендации Департамента полиции и погранохраны состоят в том, чтобы посадить в автомобили как можно больше людей, и мы рекомендуем организоваться по принципу, аналогичному услугам совместного использования автомобилей. Другими словами, группы друзей могут общаться друг с другом и, по возможности, организовывать участие как можно большего количества заинтересованных людей в автомобиле», — заявило протестное движение Salliv Eesti.

Участники протеста без автомобилей могут прийти на протест соблюдая 2-метровые дистанции. Также рекомендуется носить маски. Протестующие в автомобилях будут узнавать о происходящем на мероприятии по радиочастоте.

BLM демонстрация в городе Лондон, Канада. ФОТО: SIPA/Scanpix

Организатор протеста считает вероятным, что на мероприятии также появятся «лица противоположного мнения», поэтому напоминает, что это мирный протест. «В случае провокаций реагируйте, позвонив одному из дежурных и избегайте дальнейшего общения», — добавил организатор.

Цель демонстрации — выразить поддержку протестующим в США, которые выступают за права темнокожих.