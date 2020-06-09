Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат

Меня огорчает то, что, несмотря на всю информацию о движении Black Lives Matters, несмотря на то, что я пытаюсь рассказать о расизме своим российским подписчикам, несмотря на то, что я пытаюсь изменить ситуацию, поддерживая тех, кто нуждается в этом, вы все равно решили увидеть то, чего нет. Вам более интересно увидеть скандальный заголовок, составленный из информации, которая не имеет никакого отношения к вам, плюс являющейся ложной.

Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня или мою семью. Слова на плакате не были направлены ни на меня, ни на моего отца.

Темнокожие мужчины подвергаются чрезмерной сексуализации и эксплуатируются очень часто до такой степени, что они не могут соответствовать стандартам. Подумайте сами, сколько существует стереотипов на эту тему... Что касается слова «дочерей», он написал это потому, что раньше родители некоторых его друзей не хотели, чтобы их дочери/сыновья с ним общались, потому что он не белый.

Видеть грязь, скрытый смысл, когда его нет, — это всегда выбор. Поэтому давайте выберем поддерживать и любить друг друга,