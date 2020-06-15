С Гергелем по Эстонии: почему я люблю Валгу-Валку и что там удивляет больше всего

Некоторые из вас скажут: «А где это?», кто-то воскликнет: «Что я забыл в этой деревне?!» И очень зря, подобными высказываниями вы сильно обидите местных жителей, многие из них, кстати, говорят по-русски и читают портал Limon.ee.
Пока границы были на замке, активно путешествовал по Эстонии, одна из таких поездок лежала на юг страны - в пограничный город Валга (235 километров от Таллинна на юго-восток республики), я там раньше бывал лишь проездом, поэтому совершенно ничего не помнил и не знал о городе и местных жителях, кроме того, что есть еще латвийский город Валка, который при открытых границах - это практически единое целое и люди свободно перемещаются из одного города в другой, а некоторые дороги начинаются в одной стране, а заканчиваются в соседней. Во время чрезвычайного положения свободное передвижение граждан из города в город было ограничено, осуществлялся пограничный контроль и просто так сходить в соседнюю страну за чипсами или шампанским было нельзя. В первый день после открытия границ вновь побывал в Валге и заметил невероятно милую картину в эстонском кафе. Так уж случилось, что в латвийской Валке живет чуть более 100 эстонцев и на это время их передвижения были ограничены, они временно не могли просто так пересечь границу. И когда вновь смогли побывать на родине - в Валге - невероятно радовались этому событию и приветствовали сотрудников кафе, по которым скучали.
За чем эстонцы наведываются в Валку?
Эстонцы заглядывают в Валку, чтобы купить дешевый алкоголь, продукты латвийского производства или заезжают на автомобиле на заправку, чтобы пополнить запасы бензина, который в Латвии стоит дешевле, чем в Эстонии. Жители Латвии наведываются в Эстонию в кафе и рестораны, а также в строительные магазины. На прошлых выходных заправился в Валке, там с учетом всевозможных скидок литр бензина 95-й марки обошелся мне на 15 евроцентов дешевле, чем обошелся бы в Валге. Считаем: 15 центов умножить на 10 литров, это полтора евро. Полный бак у меня 40 литров, итого - 6 евро выгода. А у некоторых баки по 70 литров - это уже 10 евро и 50 центов экономии. Приятный такой бонус, учитывая, что расстояние между заправками в Валге и Валке не такое большое. Всего пара километров.
Алкоголем особо не интересовался, обратил лишь внимание, что эстонский сидр Fizz в алкогольном магазине Латвии стоит 99 евроцентов, в Эстонии его средняя цена 1 евро и 75 центов + 10 центов за тару. Разница получается почти один евро с банки. Именно поэтому в алкогольных магазинах Валки так много клиентов среди эстонцев, там даже некоторые объявления пишут на эстонском языке.
Главное не перепутать магазин A-1000 Market в Валге и Валке, так как в Валке (Латвия), конечно же, алкогольные напитки будут дешевле, чем в Эстонии.
Отдых в стиле милитари
Музей находится по адресу: Пикк, 16А, Валга, часы работы лучше уточнить заранее по телефону: +372 76 71 127.
Этот музей трудно не заметить в городе. На территории припаркованы полицейские машина - микроавтобус и легковой автомобиль. На данный момент они стали лишь музейными экспонатами, а когда-то на них осуществлялись погони и задержания.
Целевое учреждение SA VIKP, как музей — тематический парк, был создан решением городского совета Валги 13 июня 2008 года и учредительными документами, представленными городом Валга 2 июля 2008 года. Сегодняшней целью SA VIKP является предоставление в Валге пакет знаний и услуг, связанных с патриотическим воспитанием и развитием воли к защите , а также досуга в стиле милитари. Важной целью учреждения является презентация в области внутренней безопасности на месте и мероприятиях по всей стране.
Будет интересно и детям, и взрослым.
Посещение приюта для животных
Поскольку приют для животных - это то место, куда стоит идти, когда вы на самом деле хотите взять себе домой кошу или собаку и в редких случаях какое-то другое животных, то лучше просто так туда не ходит, чтобы не тревожить животных. Это не музей и не зоопарк. Здесь можно найти себе настоящего друга - кошку или собаку, о котором вы будете заботиться. О своем визите лучше предупреждать сотрудников заранее по телефону. Лучше заранее на посмотреть на сайте приюта кошек и собак, выбрать конкретное животное и приехать непосредственно к нему. Я завел себе здесь настоящего друга и часто езжу в этот город к собаке по кличке Тукс.
Приют для животных находится в городе Валга по адресу: Лаатси, 11А. Вот САЙТ!
Красивая природа и удачное расположение
Добраться до города Валга можно на поезде - 3 отправления в день из Таллинна, в какие-то дни с пересадкой, но есть и прямые рейсы. Например, в среду график выглядит так: 8:11, 12:00 и 15:10, в обратную сторону из Валги в Таллинн - в 6:11, 13:53 и 16:06. Если вы поедете на поезде, не нужно бояться, что придется далеко идти. Здесь всё находится в шаговой доступности. Но в летнее время лучше всего поехать в этот город на автомобиле, чтобы продолжить потом поездку по Латвии, а также посмотреть красивую природу южной Эстонии. Поездка займет около 3 часов на автомобиле. В городе Валга есть река Педели и озеро с таким же названием. В хорошую погоду здесь отдыхают местные жители. Недалеко от озера на территории латвийской Валки находится смотровая площадка с беседкой и красивым видом на город.
До Тарту из Валги около 90 километров и можно доехать как на поезде, так и на личном транспорте. Также недалеко до Риги - около 150 километров, есть и поезд, и автобус. Также никто не отменяет автомобиль.
В самой Валге есть несколько кафе и ресторанов с приемлемыми ценами.