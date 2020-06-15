С Гергелем по Эстонии: почему я люблю Валгу-Валку и что там удивляет больше всего

Пока границы были на замке, активно путешествовал по Эстонии, одна из таких поездок лежала на юг страны - в пограничный город Валга (235 километров от Таллинна на юго-восток республики), я там раньше бывал лишь проездом, поэтому совершенно ничего не помнил и не знал о городе и местных жителях, кроме того, что есть еще латвийский город Валка, который при открытых границах - это практически единое целое и люди свободно перемещаются из одного города в другой, а некоторые дороги начинаются в одной стране, а заканчиваются в соседней. Во время чрезвычайного положения свободное передвижение граждан из города в город было ограничено, осуществлялся пограничный контроль и просто так сходить в соседнюю страну за чипсами или шампанским было нельзя. В первый день после открытия границ вновь побывал в Валге и заметил невероятно милую картину в эстонском кафе. Так уж случилось, что в латвийской Валке живет чуть более 100 эстонцев и на это время их передвижения были ограничены, они временно не могли просто так пересечь границу. И когда вновь смогли побывать на родине - в Валге - невероятно радовались этому событию и приветствовали сотрудников кафе, по которым скучали.

За чем эстонцы наведываются в Валку?

Эстонцы заглядывают в Валку, чтобы купить дешевый алкоголь, продукты латвийского производства или заезжают на автомобиле на заправку, чтобы пополнить запасы бензина, который в Латвии стоит дешевле, чем в Эстонии. Жители Латвии наведываются в Эстонию в кафе и рестораны, а также в строительные магазины. На прошлых выходных заправился в Валке, там с учетом всевозможных скидок литр бензина 95-й марки обошелся мне на 15 евроцентов дешевле, чем обошелся бы в Валге. Считаем: 15 центов умножить на 10 литров, это полтора евро. Полный бак у меня 40 литров, итого - 6 евро выгода. А у некоторых баки по 70 литров - это уже 10 евро и 50 центов экономии. Приятный такой бонус, учитывая, что расстояние между заправками в Валге и Валке не такое большое. Всего пара километров.

ФОТО: limon.ee

Алкоголем особо не интересовался, обратил лишь внимание, что эстонский сидр Fizz в алкогольном магазине Латвии стоит 99 евроцентов, в Эстонии его средняя цена 1 евро и 75 центов + 10 центов за тару. Разница получается почти один евро с банки. Именно поэтому в алкогольных магазинах Валки так много клиентов среди эстонцев, там даже некоторые объявления пишут на эстонском языке.

Главное не перепутать магазин A-1000 Market в Валге и Валке, так как в Валке (Латвия), конечно же, алкогольные напитки будут дешевле, чем в Эстонии.

Отдых в стиле милитари

Музей находится по адресу: Пикк, 16А, Валга, часы работы лучше уточнить заранее по телефону: +372 76 71 127.