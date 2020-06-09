Вт, 9.06.2020
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«*** ездить пьяным за рулем»: дочь Ефремова поглумилась над отцом после ДТП

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

ФОТО: Instagram

19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала страшное ДТП, произошедшее вчера в центре Москвы, виновником которого стал ее отец, находившийся в момент столкновения в нетрезвом состоянии, пишет Super.

В своем Instagram, отвечая на вопрос, почему она сидит дома, пока отец в беде, Анна-Мария написала, что Ефремов «не маленький, сам разберется», что «*** ездить пьяным за рулем», а также добавила, что в случае, если папу посадят, будет носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам.

Скриншот из Instagram Анны-Марии Ефремовой.

ФОТО: Скриншот stories Instagram/@amefremova

Скриншот из Instagram Анны-Марии Ефремовой.

ФОТО: Скриншот stories Instagram/@amefremova

Сегодня РБК сообщил, что водитель, в который врезалась машина актера Михаила Ефремова умер.

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