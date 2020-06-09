«*** ездить пьяным за рулем»: дочь Ефремова поглумилась над отцом после ДТП

В своем Instagram, отвечая на вопрос, почему она сидит дома, пока отец в беде, Анна-Мария написала, что Ефремов «не маленький, сам разберется», что «*** ездить пьяным за рулем», а также добавила, что в случае, если папу посадят, будет носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам.