Видео со скандальной речью Панина на похоронах Кокшенова попало в Сеть

«Я правду сказал, но они же не привыкли слышать правду. Кокшенов был очень хорошим человеком. Он был очень сложным человеком, я бы не хотел быть его женой. Потому что Михаил Михайлович мог вынести мозг кому угодно… Но они все не привыкли говорить это перед гробом. Кокшенов – хороший артист, он очень порядочный человек… в каких-то вещах, а в некоторых непорядочный. Я не хочу об этом говорить», - со смехом заявил Панин.