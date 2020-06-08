Видео со скандальной речью Панина на похоронах Кокшенова попало в Сеть

На похороны к артисту пришло немного людей, но зато было много журналистов. Они и зафиксировали на видео выходку Панина, когда он у дверей ритуального зала резко высказался о Кокшенове. Позже актер заверил, что ничего плохого о покойном коллеге не говорил.
Во время прощания Панин заявил, что Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером, после чего скандального героя светских хроник попросили удалиться. Выйдя из зала, актер решил покурить в компании подруги, там его и окружили журналисты.
«Я правду сказал, но они же не привыкли слышать правду. Кокшенов был очень хорошим человеком. Он был очень сложным человеком, я бы не хотел быть его женой. Потому что Михаил Михайлович мог вынести мозг кому угодно… Но они все не привыкли говорить это перед гробом. Кокшенов – хороший артист, он очень порядочный человек… в каких-то вещах, а в некоторых непорядочный. Я не хочу об этом говорить», - со смехом заявил Панин.
По словам звезды «Жмурки», Кокшенов помогал ему в начале карьеры, «кормил его сосисками».
Кстати, в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» Панин заявил, что ничего плохого не говорил о Кокшенове.
«Это паноптикум просто. Это не так, это всё желтая пресса. Они пишут такую [ерунду — прим.], которую я не знаю, как прокомментировать. Это всё враньё от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича».