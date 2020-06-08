Темнокожий друг дочери Урганта втянул ее в громкий скандал

19-летняя дочь Ивана Урганта, живущая в США, оказалась втянута в громкий скандал. Эрика Куталия учится в школе дизайна Parsons на факультете современного искусства и фотографии, живет в общежитии и встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Именно с ним она и отправилась на митинг в поддержку темнокожего населения США.

Эрика и Муса поддержали тех, кто выступил с лозунгами против расизма. Пара оказалась в центре протестующих в рамках движения BLM (Black lives matter или «черные жизни важны»). Напомним, протесты по всей стране начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который получил травму при задержании полицией.

Падчерица 42-летнего Ивана Урганта вышла на улицы Америки с полуобнаженным Мусой, который нес плакат с оскорбительной надписью: «Система е…ла нас жестче, чем мы е…ли ваших дочерей».

Подписчики тут же осудили такое поведение молодого человека: «Эрика, подумайте, каково вашему отцу, маме читать надпись на плакате»; «Эрика, не могу не написать... Неужели вы не понимаете, что когда вы идете со своим парнем, и он несет этот плакат, он показывает свое отношение к вам... Неужели это вас не оскорбляет?», - удивились пользователи в Сети.

После упреков свои извинения принес бойфренд дочки Ивана Урганта. Муса заявил, что никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным.

«Я никогда не относился неуважительно к Эрике или к ее любимым. Очень люблю ее семью. Мой плакат и посыл, как и все за что мы боремся, был вывернут наизнанку и воспринят как неуважение к ней и ее семье. Мое сообщение было проигнорировано и снова сделало меня врагом», - заявил парень.

Он заверил, что его плакат не имеет отношения к Эрике и ее семье: он обращен «к тем, кто заставляет меня и других темнокожих чувствовать себя таким образом».

Эрика также опубликовала обращение к встревоженным фолловерам, заверив, что плакат не оскорбил ее.

«Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня или мою семью. Слова на плакате никогда не были направлены ни на меня, ни на моего отца», - написала в соцсетях дочь Урганта.