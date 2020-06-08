Темнокожий друг дочери Урганта втянул ее в громкий скандал

Эрика и Муса поддержали тех, кто выступил с лозунгами против расизма. Пара оказалась в центре протестующих в рамках движения BLM (Black lives matter или «черные жизни важны»). Напомним, протесты по всей стране начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который получил травму при задержании полицией.
Падчерица 42-летнего Ивана Урганта вышла на улицы Америки с полуобнаженным Мусой, который нес плакат с оскорбительной надписью: «Система е…ла нас жестче, чем мы е…ли ваших дочерей».
После упреков свои извинения принес бойфренд дочки Ивана Урганта. Муса заявил, что никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным.
«Я никогда не относился неуважительно к Эрике или к ее любимым. Очень люблю ее семью. Мой плакат и посыл, как и все за что мы боремся, был вывернут наизнанку и воспринят как неуважение к ней и ее семье. Мое сообщение было проигнорировано и снова сделало меня врагом», - заявил парень.
Он заверил, что его плакат не имеет отношения к Эрике и ее семье: он обращен «к тем, кто заставляет меня и других темнокожих чувствовать себя таким образом».
«Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня или мою семью. Слова на плакате никогда не были направлены ни на меня, ни на моего отца», - написала в соцсетях дочь Урганта.
Неизвестно, принял ли извинения парня своей дочери Иван Ургант.